Breekt 'Gouden Joske' straks het Belgische transferrecord van Marouane Fellaini?

Wouter Devynck

10/02/17 - 06u08

© VDB.

Welgeteld vier maanden kunt u nog genieten van de kunstjes van José Izquierdo (24). De Gouden Schoen bevestigde alleen maar dat hij stilaan te groot is voor België. In de zomer van 2014 gehaald voor 3,75 miljoen euro, vertrekt hij straks voor een veelvoud. "Voor méér dan 20 miljoen", als het van zijn manager Norman Capuozzo afhangt. "Hij is goud waard, hé." Ook letterlijk dus.

Vincent Mannaert, de CEO van Club, gaf al aan dat Izquierdo meer waard is dan wat RC Genk voor Bailey en Ndidi vroeg (20 miljoen euro, red.). "José is zelfs méér dan 20 miljoen euro waard", zweert Capuozzo. "Ik wil geen precieze som op zijn hoofd plakken, maar als je een speler taxeert, gebeurt dat vooral op basis van wat er op de markt speelt. Hoeveel gelijkwaardige spelers zijn er op zijn positie? In dit geval is het antwoord 'héél weinig'. De ploeg die hem wil, zal daar dus moeten voor betalen. Het is mijn doel als manager om er niet alleen voor te zorgen dat mijn speler wel vaart bij een transfer, maar ook dat de club die hem verkoopt er goed uitkomt. Als José straks de recordtransfer van Club Brugge wordt, is dat goed voor iedereen. Hoe meer, hoe beter. (grijnst) Hij is nu goud waard, hé."



Als Izquierdo effectief voor meer dan 20 miljoen vertrekt, verplettert hij de huidige Brugse transferrecord op naam van zijn landgenoot Carlos Bacca (voor 10 miljoen naar Sevilla). En wie weet gaat ook het Belgische record van Marouane Fellaini (voor 22 miljoen van Standard naar Everton) van de tabellen. Het is niet al goud wat blinkt, maar in Brugge voorlopig wel.



