Anderlecht sluit minnelijke schikking met Dynamo Kiev over transfer Mbokani

Door: redactie

9/02/17 - 18u17

© Photonews.

Anderlecht en Dynamo Kiev hebben een minnelijke schikking getroffen over de achterstallige betalingen in verband met de transfer van Dieumerci Mbokani. Dat heeft paars-wit bekendgemaakt.

De Congolees ruilde in de zomer van 2013 Anderlecht voor de Oekraïense topclub. De spits en Gouden Schoen van 2012 is nog steeds eigendom van Dynamo Kiev. In het seizoen 2015-2016 werd hij uitgeleend aan Norwich City. Momenteel treedt Mbokani op uitleenbasis aan voor Hull City.



Vorige zomer deed Anderlecht nog zaken met Dynamo Kiev door de Pool Lukasz Teodorczyk voor één seizoen te huren van de Oekraïners, met aankoopoptie. De huidige topschutter in de Jupiler Pro League eindigde woensdag in de verkiezing van de Gouden Schoen na José Izquierdo op de tweede plaats.