Strijd om de tweede plaats tussen Anderlecht en Essevee op de 26e speeldag

Door: redactie

9/02/17 - 12u19 Bron: Belga

© photo news.

STVV en Racing Genk trappen vrijdagavond om 20u30 de 26e speeldag in de Jupiler Pro League op gang met hun onderlinge confrontatie op Stayen. Naast de steeds geladen Limburgse derby springt op deze speeldag vooral de confrontatie van zondag tussen nummer twee Anderlecht en nummer drie Zulte Waregem in het oog.

Genk miste na het scoreloos gelijkspel van dinsdag bij Waasland-Beveren de kans om in de top zes van het klassement te komen. Het heeft in het klassement twee punten minder dan nummers vijf AA Gent en Charleroi. Het kan het zich dus niet veroorloven om slordig om te springen met de punten in de strijd om de zes tickets voor Play-Off I.



Zaterdag staan er vier duels op het programma. Om 18u ontvangt rode lantaarn Moeskroen bekerfinalist KV Oostende (nummer vier in de stand). Twee uur later krijgt Charleroi Westerlo over de vloer en treffen KV Kortrijk en KV Mechelen mekaar in het Guldensporenstadion. Om 20u30 trappen AA Gent en Eupen hun onderlinge confrontatie in de Ghelamco Arena op gang. De Buffalo's zitten aan acht op twaalf na de winterstop, Eupen heeft als vijftiende en voorlaatste amper drie punten meer dan Moeskroen.