Efficiënt, spectaculair en sympathiek

Door: redactie

9/02/17 - 05u55

Degryse: "'Joske' heeft altijd een smile op zijn gezicht, misschien ook wel omdat hij heel goed beseft dat de levenskwaliteit hier veel beter is dan in het Colombia waar hij is opgegroeid" © Pieterjan Luyten.

In zijn 'hattrick' laat onze huisanalist Marc Degryse zijn licht schijnen over kersvers Gouden Schoen José Izquierdo. Degryse - zelf laureaat in 1991 - heeft niets dan lovende woorden voor de immer sympathieke Colombiaan van Club Brugge.