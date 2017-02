Goed nieuws voor RSCA: Kara moet niet onder het mes en is inzetbaar voor topper tegen Essevee

Lander Verhoeven

Kara Mbodji dreigde onlangs nog met een knieoperatie omdat hij boos was op Anderlecht. Nu hij een verbeterd contract heeft gekregen zijn de plooien weer glad gestreken en is er van een operatie geen spraken meer. De verdediger liet vandaag zijn knie onderzoeken in Frankrijk en kreeg groen licht. De sportdokter in Frankrijk bevestigde dat er geen operatie nodig is. De Senegalees zal wel speciale zorgtherapieën ondergaan maar is wel inzetbaar voor de match tegen Zulte Waregem op zondag. Dit meldde RSCA op hun site.