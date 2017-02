Genk verspeelt twee kostbare punten aan de Freethiel in match met twee gezichten

Manu Henry

7/02/17 - 22u20

© photo news.

In de strijd om een ticket voor play-off 1 heeft Racing Genk vanavond twee dure punten laten liggen op het veld van Waasland-Beveren. Een wedstrijd met twee gezichten bleef steken op een scoreloos gelijkspel. De Waaslanders misten tal van kansen in het eerste bedrijf, terwijl Racing Genk na de pauze meermaals de mogelijkheid had om de score te openen. Genk schiet weinig op met het punt en blijft achtste met 38 punten. Waasland-Beveren is 13de met 24 punten.