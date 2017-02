Geen schorsing voor elleboogstoot Glenn Claes

Lander Verhoeven

7/02/17 - 17u38 Bron: Belga

© photo news.

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vandaag Glenn Claes geen straf opgelegd. De middenvelder van KV Mechelen moest zich verantwoorden voor een elleboogstoot.

In de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KRC Genk op de 24e speeldag deelde Claes op het halfuur een elleboogstoot uit tegen het hoofd van Genk-verdediger Timothy Castagne, die even op de grond bleef liggen en ook vervangen moest worden. Scheidsrechter Sébastien Delferière bestrafte de fase niet, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg het voorval alsnog een staartje.



Het Bondsparket, dat vindt dat Claes tijdens het luchtduel te weinig rekening hield met de fysieke integriteit van zijn tegenstander, vorderde één speeldag schorsing en 400 euro boete.



Enkel oog voor de bal



De Geschillencommissie sprak Claes vrij op basis van de verklaringen van Delferière, die verklaart de fase wel degelijk beoordeeld te hebben. De scheidsrechter oordeelde dat Claes enkel oog had voor de bal en Castagne niet zag komen. Ook na het zien van de tv-beelden vindt hij niet dat hij de fase verkeerd beoordeeld heeft. De Geschillencommissie is dezelfde mening toegedaan. "De beelden tonen niet dat er sprake is van 'violent conduct', zoals de fase beschreven wordt door de Reviewcommissie. De scheidsrechter heeft zich dan ook niet manifest vergist", klinkt het.