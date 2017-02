U verkoos heerlijke loeier in de kruising van Ndidi tot 'Gouden Goal van het Jaar'

Door: Glenn Bogaert

8/02/17 - 21u23

video Uit 10 pareltjes van doelpunten die het voorbije jaar in onze Jupiler Pro League werden gemaakt, konden de lezers van HLN.be de mooiste treffer kiezen. Uw keuze is gevallen op de heerlijke pegel in de kruising van Wilfred Ndidi tegen Club Brugge in de play-offs van vorig seizoen. De 20-jarige (ex-)middenvelder van RC Genk opende met zijn loeier na een kwartier de score in de Luminus Arena. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 4-2 voor Genk. Geniet hieronder nog eens mee van het prachtdoelpunt dat u verkoos tot 'Gouden Goal van het Jaar'.

De tijdens de voorbije wintermercato naar de Engelse landskampioen Leicester City getransfereerde Nigeriaan kreeg maar liefst 2.385 stemmen achter zijn naam en haalde het zo voor José Izquierdo van Club Brugge. Diens doelpunt, de 1-2, tegen AA Gent in play-off 1, na een schitterende individuele actie kon rekenen op 1.816 stemmen.



8.478 stemmen

Op het laagste podiumtrapje prijkt ook een Bruggeling, met name Ricardo van Rhijn. De Nederlandse rechtsback pakte in oktober van vorig jaar en ook al tegen AA Gent uit met een vrije trap à la Cristiano Ronaldo die voorbij Jacob Rinne in doel vloog. Die treffer was goed voor 892 stemmen. Bekijk hieronder de volledige top-10 en ook nog eens alle genomineerde goals. In totaal werden 8.478 stemmen uitgebracht. Een hoog aantal, aangezien het om een 'gesloten' poll ging (verplichte vermelding van onder meer mailadres).