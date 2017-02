Preud'homme krijgt trofee Raymond Goethals voor duel tegen Zulte Waregem

Door: redactie

7/02/17 - 10u40 Bron: Belga

Michel Preud'homme en Bart Verhaeghe pronken met de trofee bij de bekendmaking op 13 december vorig jaar, eind februari krijgt 'MPH' het kleinood dus definitief overhandigd. © photo news.

Michel Preud'homme krijgt de Trofee Raymond Goethals officieel overhandigd op vrijdag 24 februari voor de aftrap van het competitieduel Club Brugge/Zulte Waregem. Dat deelt het organiserende comité vandaag mee.

De Trofee Raymond Goethals bekroont de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.



Dat Preud'homme de onderscheiding voor 2016 zou krijgen, raakte al op 13 december bekend. De kampioenenmaker van Club Brugge kreeg de voorkeur op Felice Mazzu (Charleroi) en Francky Dury (Zulte Waregem), die ex aequo op de tweede plaats eindigden.



Op de erelijst van de trofee is MPH de opvolger van Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.