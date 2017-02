Buffel al in kern voor inhaalmatch tegen Waasland-Beveren: "Op eigen verzoek wil hij opnieuw betrokken zijn"

Lander Verhoeven

Deze middag maakte coach Albert Stuivenberg de 20-koppige selectie voor de inhaalmatch van morgen bekend. Racing Genk speelt dan tegen Waasland-Beveren maar moet tien spelers missen wegens niet speelgerechtigd en blessures. Aanvoerder Thomas Buffel wordt wel terug toegevoegd aan de kern, maar de kans is klein dat hij effectief gaat starten.

Oorspronkelijk moest de match gespeeld worden op 11 december, hierdoor zit Stuivenberg krap in zijn selectie. Want de vele aanwinsten van Genk zijn niet speelgerechtigd voor deze wedstrijd. Zo kunnen ze geen beroep doen op Berge, Ryan, Naranjo, Boëtius en Zebli. Hier bovenop hebben ze nog vier spelers die kampen met blessures: Karelis, Vanzeir, Bizot en Samatta. En tot slot ontbreekt ook Siebe Schrijvers: hij speelde op dat moment op huurbasis voor Waasland-Beveren en was dus niet speelgerechtigd voor Genk. De coach weet dat het de regels zijn, maar vindt het wel lastig: "Dit is eigenlijk voor niemand goed, het ruikt zelfs wat naar competitievervalsing."



Thomas Buffel zit dan weer opnieuw bij de kern. De trainer zijn verklaring op de persbabbel is evident: "We zitten krap in de aanvallers. En Thomas is een aanvaller. Bovendien is hij een belangrijke pion voor ons. Op eigen verzoek wil hij opnieuw betrokken zijn al is hij begrijpelijkerwijs nog geen 100%. Het is logisch dat je, als er zoveel spelers afwezig zijn, gaat kijken wie er wel nog beschikbaar zijn om een zo sterk mogelijk elftal op de mat te brengen.''



Springen naar plaats 5

Genk kan mits een zege een goede zaak doen in de strijd om Play-Off I. Pakken de Limburgers de drie punten, komen ze in de stand op gelijke hoogte met AA Gent en Charleroi, die de vijfde plaats delen. Houdt Waasland-Beveren de drie punten thuis, wipt het naar een met Lokeren en STVV gedeelde elfde stek.



Met deze kern gaat Racing Genk op zoek naar de drie punten in Beveren: Brabec, Nastic, Wouters, Walsh, Dewaest, Kumordzi, Susic, Trossard, Colley, Tshimanga, Malinovskyi, Buffel, Uronen, Seigers, Pozuelo, Heynen, Jackers, Coucke, Castagne en Vliegen.