Met operatie 'dreigende' Kara staat niet alleen weer op het trainingsveld, hij krijgt ook nog eens een beter contract

Anderlecht en zijn Senegalese verdediger Kara zijn opnieuw vrienden. Waar Kara gisteren nog dreigde met een operatie aan de knie om niet meer in actie te komen voor paars-wit, heeft hij vandaag een vernieuwde overeenkomst gesloten met de club.

Eerder vandaag kon u al lezen dat Kara Mbodj nog steeds boos is op Anderlecht en dreigt met een (knie)operatie. De 27-jarige Senegalese verdediger hoopt zo tegen komende zomer helemaal fit te zijn om een droomtransfer naar de Premier League te versieren. Ondanks de ruis op de lijn tussen paars-wit en zijn defensieve sterkhouder stond Kara vandaag echter gewoon op het trainingsveld. Sterker nog: later op de dag kwam hij met de club tot een vergelijk om zijn contract in Brussel te heropwaarderen. "Dit is een grote blijk van respect", aldus Kara. "RSC Anderlecht heeft eerbied voor mijn prestaties en vertaalde dit in een verbeterd contract. Ik zal mij zoals altijd met hart en ziel inzetten om onze objectieven te bereiken."



Dat lijkt een positieve noot voor Anderlecht, dat voor de Africa Cup-ganger een sleutelrol weggelegd ziet in de titelrace. Net daarom weigerde de 33-voudige landskampioen tijdens de voorbije wintermercato aanbiedingen van de Engelse landskampioen Leicester City (10 miljoen euro) en Crystal Palace (12 miljoen euro). Kara sukkelt al een hele tijd met een kraakbeenletsel aan zijn knie. In Brussel proberen ze hun speler ervan te overtuigen dat een operatie niet altijd een wonderoplossing is.