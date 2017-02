Buffel voor én na de match in kleedkamer

Rudy Nuyens

Thomas Buffel ging na het overlijden van zijn vrouw Stephanie door een loodzware periode, maar toch meldde hij zich zaterdagavond op Racing Genk voor de match tegen Moeskroen. "Thomas was bij ons in de kleedkamer, we waren allemaal blij hem terug te zien", zegt Albert Stuivenberg. "Thomas heeft iedereen gefeliciteerd met de overwinning."



Buffel was niet alleen na, maar ook voor de wedstrijd bij zijn ploegmaats. "Thomas is een belangrijke speler voor ons en hij gaat door een verschrikkelijke periode", zegt Alejandro Pozuelo. "Wij doen er alles aan om hem daarbij te steunen en we hopen dat hij zo snel mogelijk opnieuw op het veld staat. Het deed de groep iets dat hij voor de wedstrijd in de kleedkamer kwam. Hij heeft niet veel gezegd, hij heeft ons alleen aangemoedigd. Maar zijn aanwezigheid alleen al was heel belangrijk voor ons."



Albert Stuivenberg gaat ervan uit dat een comeback morgen op het veld van Waasland-Beveren nog te vroeg komt voor Buffel.