Problemen voor Anderlecht? Kara 'dreigt' met operatie

Niels Vleminckx

6/02/17 - 06u44

Kara Mbodj. © belga.

Kara Mbodj (27) is nog steeds boos op Anderlecht omwille van zijn gemiste transfer naar de Premier League. De verdediger, die met een knieprobleem sukkelt, denkt er daarom aan zich nu te laten opereren, zodat hij komende zomer blessurevrij naar een nieuwe club kan. Coach René Weiler moet hem deze week op andere gedachten brengen.

Sinds het sluiten van de transfermarkt trainde Kara nog niet mee met Anderlecht. Dat ligt niet enkel aan zijn onvrede over de afgewezen aanbiedingen van Leicester (10 miljoen) en Crystal Palace (12 miljoen). Hij zit met een aanslepende blessure: een kraakbeenletsel aan zijn knie. Anderlecht had er daarom op aangedrongen dat de verdediger niet alles zou spelen op de Africa Cup. Zonder succes: de eergevoelige Kara trad aan in alle vier matchen van zijn land. Hij zou zelfs met inspuitingen gespeeld hebben.



Ook door dat knieprobleem vindt de Senegalees het extra vervelend dat hij zijn droomtransfer niet kon realiseren. Kara bevond zich toen in zijn thuisland, dus hadden de Engelse clubs amper tijd om hem medisch te screenen. Zijn probleem zou zo tussen de mazen van het net kunnen geglipt zijn - dat was ook voor sommigen bij Anderlecht een belangrijk argument om hem nu te verkopen. Het is maar de vraag of hij in de zomer wel door de medische testen geraakt.



Kara heeft Anderlecht daarom aangegeven dat hij zich nu al wil laten opereren. Zo hoopt hij komende zomer blessurevrij naar een buitenlandse club te gaan. Maar dat zou betekenen dat het plan van paars-wit helemaal mislukt zou zijn: Anderlecht sloeg de Engelse miljoenen af om met Kara kampioen te worden. Laat de Senegalees zich nu opereren, dan blijft er niets van dat opzet overeind. Dan heeft Anderlecht 12 miljoen laten liggen, zonder dat het sportief iets heeft gehad aan de verdediger. Coach Weiler moet deze week dus vol aan de bak om zijn verdediger te overtuigen toch door te spelen. De Zwitser ziet Kara als onmisbare schakel in de titelstrijd en stond erop dat hij niet mocht vertrekken. Coach en medische staf zullen Kara op het hart drukken dat een operatie het probleem lang niet altijd oplost.