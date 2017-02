Vanhaezebrouck na nieuw puntenverlies buitenshuis: "Rode draad dit seizoen"

Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

AA Gent gaf in de slotseconden aan de Gaverbeek twee belangrijke punten uit handen. De Buffalo's leken na een penaltygoal van Kubo nochtans op weg naar pas de tweede uitzege van het seizoen, maar tevergeefs. Dalsgaard bezorgde Zulte Waregem van dichtbij een 1-1 gelijkspel. Hein Vanhaezebrouck moest zich tevreden stellen met een puntje. "Dit was opnieuw een match die we verdienden te winnen."

"Dit is een beetje de rood draad doorheen het seizoen", vertelde Vanhaezebrouck. "Als je ziet wat wij laten liggen op verplaatsing... Dit was opnieuw een match die we verdienden te winnen, al was het nu wel erg close. Die goal was de enige kans die Zulte Waregem had versierd. Als wij daar eerst op de bal zijn, winnen we."



Francky Dury was iets gematigder in zijn analyse. "Er was wat vermoeidheid bij mijn team, na zes matchen in twintig dagen. Maar toch hebben we nog goed gereageerd na de 0-1. Een gelijkspel is naar mijn gevoel dan ook de juiste uitslag."



Blessure De fauw

Dury zal het de komende maanden wellicht moeten stellen zonder sterkhouder Davy De fauw. "Het uitvallen van De fauw kan wel een aderlating zijn voor ons. Ik wacht het onderzoek nog af, maar vrees dat hij twee tot drie maanden buiten strijd zal zijn."