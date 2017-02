Dalsgaard schenkt Essevee in slotminuut nog een punt, AA Gent kan wéér niet winnen buitenshuis

© belga.

Geen tweede uitzege van het seizoen voor AA Gent. De Buffalo's leken tot aan minuut 89 op weg naar een levensbelangrijke driepunter in de strijd om PO1, tot Dalsgaard van dichtbij de 1-1 voorbij Kalinic duwde. Zulte Waregem behoudt zo alsnog zijn ongeslagen thuisreputatie.

"Als we de statistieken bekijken, zijn we kansloos vandaag." Hein Vanhaezebrouck is nooit verlegen om een boude uitspraak, maar de coach van AA Gent had wel een punt. De Buffalo's konden dit seizoen nog maar één keer winnen op verplaatsing, bij hekkensluiter Moeskroen dan nog. Zulte Waregem was al twaalf thuismatchen op rij ongeslagen. De fusieclub moest het wel stellen zonder Bossut en Derijck - allebei wat grieperig. De match aan de Gaverbeek begon pittig met wat dreiging langs beide kanten. Het deed het beste verhopen. Alleen stond het bij de rust wel nog steeds 0-0 na een kansarm eerste bedrijf. Steppe en Kalinic beleefden een rustige zondagavond.



De tweede helft leek wel een kopie van de eerste. Een leuk begin, om dan vast te stellen dat de match minuut na minuut verwaterde. Hamalainen zorgde even voor wat opwinding door een forse por uit te delen aan Dejaegere in de zestien. Delferière weigerde om de bal op de stip te leggen. Niet veel later deed hij dat wél, voor een duidelijke en vooral domme fout van Steppe op Kubo. De Japanner ging zelf achter de bal staan en zette de Buffalo's op weg naar de overwinning.

Of daar leek het toch op. In de slotminuut viel het leer voor de voeten van Dalsgaard, die van dichtbij de 1-1 voorbij Kalinic duwde. De eerste tegengoal voor de Kroaat en vooral wéér geen uitzege voor AA Gent.



Lees het verslag van onze man aan de Gaverbeek op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro.