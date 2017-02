Vossen bezorgt Club volle buit tegen stug Charleroi, blauw-zwart weer alleen leider

Door: redactie

5/02/17 - 16u19

© belga.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft de drie punten weten thuis te houden tegen Charleroi. De eerste helft waren de West-Vlamingen nergens, na rust ging het veel beter en brak Jelle Vossen andermaal de ban. Door die zege is Club weer alleen leider, Charleroi blijft vijfde.

Club moest zich herpakken na de nederlaag in Gent, maar er zijn natuurlijk makkelijkere tegenstanders dan Charleroi. De Carolo's deden het zonder Marcq en Tainmont, maar dat was er niet aan te zien. Vooral in de eerste helft werden Vossen, Izquierdo en Refaelov vakkundig uit de wedstrijd gehouden en de beste (én enige) kans was zelfs voor Charleroi. Bedia, die zich een constante gesel toonde voor de Brugse defensie, trapte van dichtbij echter onbegrijpelijk over.



Preud'homme greep in bij de rust en bracht Wesley in de plaats van een matige Palacios (waardoor Vormer gelegenheidsrechtsachter werd) en Club ging meteen een pak beter spelen. Charleroi plooide massaal achteruit, al moest Penneteau wel zelden aan de bak. Tot Jelle Vossen zo'n 20 minuten voor tijd de bal met z'n linker in de korte hoek van de Charleroi-goalie joeg tenminste. Aanwinst Rotariu viel nog (goed) in, Club trok de zege makkelijk over de streep.



Lees het verslag van onze man in het stadion op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro!