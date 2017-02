Gouden Goal van 25ste speeldag komt op naam van Jelle Vossen

Door: redactie

8/02/17 - 15u00

video In samenwerking met VTM Stadion zijn we ook op de 25ste speeldag op zoek gegaan naar de Gouden Goal van de week. Als winnaar kwam Jelle Vossen uit de bus. Herbekijk de vijf knapste goals van de voorbije speeldag in onderstaande video.

De vijf genomineerde goals:

1. Saadi, de 0-3 in Standard-Kortrijk:

Saadi stond lang droog, maar nu scoorde de spits van de Kerels twee keer in één match. Vooral de tweede was een pareltje: een heerlijke boogbal in de verste hoek.



2. Naranjo, de 1-0 in Genk-Moeskroen:

Heerlijk Spaans onderonsje bij deze goal van aanwinst Naranjo na een knappe dubbelpass met zijn landgenoot Pozuelo.



3. Myny, de 0-1 in Eupen-Beveren:

De afwerking in een tijd was niet de moeilijkste voor Myny, maar de counter van Waasland-Beveren was des te mooier.



4. Vossen, de 1-0 in Club-Charleroi:

'Killer' Jelle Vossen sloeg nog maar eens toe in de lastige thuismatch tegen Charleroi. Magistraal hoe hij een verre voorzet in één tijd met links in de kortste hoek joeg.



5. Acolatse, de 1-0 in Westerlo-STVV:

Met een weergaloze solo en dito knal in de eerste bovenhoek bezorgde Acolatse Westerlo een gouden driepunter in de degradatiestrijd.