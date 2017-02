Oostende wint en dus moet Marc Coucke de fans twee keer trakteren: "Maar het is graag gedaan"

© belga.

Beloofd is beloofd. Marc Coucke had voor aanvang van de wedstrijd tussen KV Oostende en KV Mechelen gezegd dat iedere fan in de Versluys Arena een gratis consumptie zou krijgen. Bij winst werden dat er zelfs twee. De 2-0 zege werd dan ook op gejuich onthaald bij de aanhang.

"Het wordt een serieuze tournée générale, dat klopt", glimlachte Marc Coucke voor de camera van Stadion. "Dat zullen ongeveer 15.000 pintjes worden. En cola voor de BOB's onder ons natuurlijk. Maar het is van ganser harte gegeven. Elke match krijgen we meer en meer supporters. Ook de reactie op onze bekerfinale is massaal. We zouden gerust met tienduizenden fans kunnen gaan. En zo versieren we ook nieuwe supporters. Het is dus graag gedaan."



Marc Coucke blies op 27 januari 52 kaarsjes uit. De partij tegen KV Mechelen was pas de eerste thuismatch na zijn verjaardag.