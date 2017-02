Al 58 (!) goals geslikt, maar leider van Eupense defensie twijfelt niet: "We gaan uit van verlengd verblijf in eerste"

Door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 23u30 Bron: Radio 1

Hoe plezant is het nog om verdediger te zijn bij KAS Eupen? De promovendus was lange tijd een van de meest spectaculaire en oogstrelende ploegen in de Jupiler Pro League, maar moet na een nieuwe nederlaag tegen een rechtstreekse concurrent toch vrezen voor een doemscenario. Siebe Blondelle blijft echter geloven in een goeie afloop, ook al draait het de laatste weken vierkant bij zwart-wit.

De 30-jarige Bruggeling slaagt er maar niet in om samen met zijn collega's aan de Kehrweg de nul te houden, bijzonder frustrerend. "Dit is pijnlijk en het is al de tweede keer dat we verliezen tegen Waasland-Beveren. Tgen dit soort van ploegen moeten we gewoon punten pakken. Je mag wel zeggen dat we in een dip zitten. Als je niet meer wint dan is dat zo. Nog eens winnen, is het begin van de oplossing. Dat is de enige manier om uit deze situatie te geraken. Laat ons hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt want we hebben nog maar amper vijf matchen voor de boeg. We hebben dus niet veel tijd meer."



100% volle goesting

Is er een gebrek aan frisheid bij Eupen na die drukke weken met ook nog bekervoetal? "Dat gevoel heb ik wel een beetje ja. Vooral in de eerste helft. De scherpte ontbrak wat en dat zie je ook aan de goals. We laten twee kansen liggen en zij scoren uit twee situaties die geen kans zijn. Dat toont dat we niet fris zitten. Maar het is niet enkel dat. We hebben niet genoeg als blok gespeeld vanavond. Als het moeilijk gaat moet je collectief sterk zijn en op een organisatie teren. Dat is vandaag niet gelukt. Of het nog leuk is in de verdediging? Als je 58 keer geklopt wordt, is dat lastig hé. Je begint elke match weer met 100% volle goesting om de nul te houden en de defensie te organiseren. Maar het is niet alleen een defensief probleem, ook de rest van de ploeg moet zijn werk doen. We zijn ons bewust van de situatie, nu moet er snel een oplossing komen."



"Positief blijven"

Door de 0-2 zege wipt Waasland-Beveren zowaar over Eupen. Het degradatiespook is ineens weer omnipresent: "We gaan toch uit van een verlengd verblijf in eerste klasse. We blijven positief. Je kan nu negatief beginnen doen, maar dat helpt ons geen stap verder. Laat ons hopen dat we zo rap mogelijk winnen. Dat kan alleen maar helpen. We moeten in eerste instantie nu ons werk doen", besluit de hoopvol gestemde Blondelle.