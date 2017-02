Scholz heeft begrip voor Standardfans: "Dat ze het stadion verlaten is hun goed recht, ze betalen ervoor"

Door: Glenn Bogaert

Twee thuismatchen op rij verloren en dan nog telkens met 0-3. Het zijn barre tijden voor Standard, dat al een mirakel nodig heeft om nog in play-off 1 te geraken. Voor de Rouches zou het al het tweede jaar op rij zijn dat het naast de top-6 grijpt, een klein drama voor een topclub met die allure en standing. Alexander Scholz zit dan ook met de handen in de weelderige haardos en weet het ook even niet meer.

Zelf ging de 24-jarige verdediger en aanvoerder trouwens ook niet vrijuit bij de 0-2 van Idriss Saadi. Dat de fans net als tegen Club Brugge twee weken geleden vroegtijdig het stadion verlieten, maakte het alleen maar erger voor de afgetroefde Scholz en co: "Ik voel mij heel slecht. Het is natuurlijk het recht van de fans om het stadion te verlaten. Ze betalen nu eenmaal voor hun tickets. Van mij mogen ze dit doen, maar ik hoop wel dat ze ons blijven steunen want we hebben hen echt nodig. Dit voelt aan als een vernedering. Deze nederlaag heeft trouwens niks te maken met al die transfers. Op het veld staan 11 spelers die het opnemen tegen 11 anderse spelers, that's it. We hebben nu twee thuismatchen op rij verloren met 0-3, dat doet pijn. Ik heb nu wel een slechter gevoel dan na de nederlaag tegen Club. Er was een gebrek aan verantwoordelijkheidzin. En alles liep ook gewoon fout. Aan play-off 1 denk ik zelfs niet meer. Wat nu belangrijk is, is dat we vanaf morgen beetje bij beetje proberen van het tij te keren."



Niet naar stand kijken

Trainer Aleksandar Jankovic probeert de moed erin te houden, maar de cijfers zijn pijnlijk voor de Servische coach: nu al zeven matchen op rij niet meer gewonnen, het gaat van kwaad naar erger. "Nervositeit en angst om te falen, dat was ons probleem vanavond. Kwalitatief is het momenteel onvoldoende om play-off 1 te halen. Het eerste dat ons nu te doen staat, is opnieuw aanknopen met goeie prestaties. Naar het klassement moeten we niet kijken."