Renard hard voor Standard: "Sommigen spelen op Sclessin met een pamper aan"

Olivier Renard. © photo news.

Standard mag na de 0-3 pandoering tegen KV Kortrijk de hoop op play-off 1 stilaan opbergen. Sportief directeur Olivier Renard was na afloop ook hard voor de spelersgroep. "Maar nu moeten we allemaal eens in de spiegel kijken."

"We moeten nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen", stak Renard van wal. "Ook ik, maar dat is geen probleem. We moeten allemaal eens in de spiegel kijken en hard werken. Nog meer dan nu al het geval was. Het is waar dat we het gevoel hebben dat sommige van onze jongens op Sclessin met een pamper aan spelen. Dat is problematisch natuurlijk. De spelers moeten fier zijn dat ze mogen spelen voor deze club. En ze moeten hun truitje natmaken. Ook al is dat op sommige momenten wat moeilijker."



"Over de positie van Aleksandar Jankovic wil ik nu niet praten. Dat heeft geen zin. Ook aan play-off 2 moeten we nu niet denken. Het was gewoon dramatisch vandaag. Maar als we de armen nu laten hangen, wordt het nog moeilijker."