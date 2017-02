Degradatiespook doemt weer op aan de Kehrweg na nieuw verlies Eupen

© belga.

Voor de tweede week op rij heeft Eupen een slechte zaak gedaan in de degradatiestrijd. Na de 3-0 nederlaag bij Moeskroen vorig weekend verloor het vandaag van Waasland-Beveren, die andere concurrent onderin, met 0-2. Olivier Myny zorgde in de eerste helft al voor beide goals. De Panda's kijken ongerust naar beneden.

Waasland-Beveren schoot uitstekend uit de startblokken. Langil, terug van weggeweest, knalde al na dik vijf minuten tegen de paal. Het doelpunt viel niet veel later na een vlijmscherpe tegenaanval. Myny schoof een uitstekende voorzet van Demir voorbij Van Crombrugge tegen de netten. Eupen kon nauwelijks een vuist maken en zag hoe de bezoekers slap verdedigend werk genadeloos afstraften. Myny verdubbelde, dit keer op aangeven van Gano, de voorsprong.



Na de pauze kwam Eupen beter voor de dag. Köteles moest alles uit de kast halen om Sylla van de aansluitingstreffer te houden. Ook debutant Brüls was dicht bij de 1-2, maar besloot rakelings naast. De tijd tikte verder weg in het nadeel van de Panda's en ook het slotoffensief(je) leverde niets op. Dat ook Moeskroen zijn match (1-0 op Racing Genk) verloor, was slechts een magere troost aan de Kehrweg.



