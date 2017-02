Genk spoelt bekerkater door tegen Moeskroen en mag blijven dromen van play-off 1

Door: Glenn Bogaert

4/02/17

© photo news.

Opdracht volbracht. RC Genk heeft vanvond zonder echt diep in het krachtenarsenaal te moeten tasten een levensbelangrijke driepunter in de wacht gesleept met het oog op een ticket voor play-off 1. Eén klasseflits van strateeg en outsider voor de Gouden Schoen Alejandro Pozuelo volstond om zijn landgenoot José Naranjo de beslissende 1-0 voor te schotelen. In een zenuwachtige slotfase probeerde Moeskroen nog een puntje uit de brand te slepen, maar zonder succes. Genk blijft in in de running voor de top-6, al helemaal als het komende week z'n inhaalmatch tegen Waasland-Beveren tot een goed einde brengt.