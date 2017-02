Defensieve problemen bij Club, maar nieuwkomer Rotariu zit wel in de selectie

Dorin Rotariu. © photo news.

Club Brugge krijgt zondag de kans om drie punten uit te lopen op eerste achtervolger Anderlecht. Daarvoor moet blauw-zwart wel zien te winnen van Charleroi. Michel Preud'homme gaf vandaag zijn kern vrij voor morgen en daarin is plaats voor wintertransfer Dorin Rotariu. De kans dat de Roemeen start is evenwel klein.



Achterin heeft Preud'homme meer problemen. Zo is Benoît Poulain enkele weken buiten strijd met een blessure. Met Bjorn Engels en Stefano Denswil heeft Club maar twee fitte centrale verdedigers meer over. Timmy Simons kan in nood ook spelen in het hart van de defensie. Ook Tomas Pina en Ricardo van Rhijn zijn nog out, terwijl Dion Cools geschorst is.



Selectie

Doelmannen: Ludovic Butelle, Ethan Horvath

Verdedigers: Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Niels Verburgh, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers

Aanvallers: Lior Refaelov, Dorin Rotariu, Thibault Vlietinck, Wesley Moraes, Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, José Izquierdo