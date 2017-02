Standard mag kruis maken over PO1 na pandoering tegen Kortrijk

© belga.

Standard is dood- en doodziek. KV Kortrijk, dat voor kort nog acht keer op rij verloor, kwam moeiteloos winnen op Sclessin. Spitsenduo Chevalier-Saadi zorgde voor een duidelijke 0-3 zege. De Rouches mogen alle hoop op play-off 1 opbergen.

De opdracht voor Standard vandaag was simpel en duidelijk: winnen. Als de Rouches niet voor het tweede jaar op rij play-off 2 willen spelen, was puntenverlies tegen KV Kortrijk uit den boze. En laat net nu de West-Vlamingen terug in vorm zijn. De zege van vorige week tegen Lokeren maakte een eind aan 8 opeenvolgende nederlagen. Met dank aan Teddy Chevalier. Sinds zijn terugkeer draait het opnieuw bij de Kerels en ook op Sclessin bewees hij zijn waarde. De Fransman rondde een prima uitgespeelde aanval genadeloos af. Standard, dat nochtans degelijk gestart was, kreeg de banbliksems van het publiek over zich en mocht zich na een alweer flauwe eerste helft gaan bezinnen tijdens de rust.



Jankovic greep niet in en liet betijen. Met alle gevolgen van dien. Scholz ging onder een bal van Chevalier door en zo kon Saadi al snel de voorsprong verdubbelen voor KVK. Toen diezelfde Saadi er een kwartier voor tijd op fantastische wijze 0-3 van maakte, applaudisseerde de aanhang voor zoveel schoonheid. Elke baltoets bij Kortrijk werd op cynisch gejuich onthaald bij de fans van de Rouches. Een nieuw dieptepunt is bereikt op Sclessin.



Lees het verslag van onze man op Sclessin op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro.