Inspiratieloos Anderlecht kan ook niet scoren op Daknam en laat leidersplaats liggen

© belga.

De afwezigen op Daknam hadden vandaag overschot van gelijk. Anderlecht knoeide tegen Lokeren en moet zich zo voor de tweede week op rij tevredenstellen met een 0-0.

Geen René Weiler op Daknam. De coach van Anderlecht verloor deze week zijn vader en gaf verstek voor de trip naar Lokeren. Ook Kara Mbodj, nog maar net terug van de Africa Cup, ontbrak. Of de afwezigheid van dat duo een geldig excuus is voor de gezapige start van paars-wit, is iets anders. De recordkampioen speelde veel te slordig. De enige die voor dreiging kon zorgen was de altijd gevaarlijke Teodorczyk. Copa echt bedreigen, nee, dat zat er echter niet in voor rust. Aan de overkant probeerde Lokeren wel, maar het ontbrak de thuisploeg aan aanvallende stootkracht. Zoals zo vaak dit seizoen. Van een flauwe eerste helft gesproken.



Het bezinningsmoment tijdens de rust bracht weinig beterschap. Stanciu en Chipciu leverden de ene slechte bal na de andere af - tot grote frustratie van Teodorczyk - en werden uit hun lijden verlost door Hanni en Bruno. De partij kabbelde verder, terwijl de fans op Daknam net niet in slaap vielen. Anderlecht kon er niet eens een slotoffensief uitpuren en mocht blij zijn dat het vizier van Bolbat in de slotminuten niet op scherp stond. Huilen met de pet op en geen leidersplaats voor de Brusselaars.



Lees het verslag van onze man in Daknam op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts één euro van onze pluszone.