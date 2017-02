Eupen vergeeft Henry Onyekuru en neemt hem op in selectie voor morgen

Door: redactie

3/02/17 - 19u11 Bron: Belga

KAS Eupen kan morgen in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League opnieuw rekenen op Henry Onyekuru. De negentienjarige Nigeriaanse aanvaller verdween vorige week in een poging om een transfer af te dwingen, maar heeft zich voor zijn afwezigheid vandaag verontschuldigd bij de technische staf en zijn ploeggenoten.