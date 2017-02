Geschillencommissie spreekt Belfodil opnieuw vrij, spits kan spelen tegen KV Kortrijk

Door: redactie

Ishak Belfodil houdt geen schorsing over aan de rode kaart die hij afgelopen weekend pakte in de topper tegen Anderlecht. De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal besliste vandaag om het beroep van het Bondsparket tegen de vrijspraak van de spits te verwerpen. De Algerijn van Standard kan komend weekend dus gewoon spelen tegen KV Kortrijk.

Belfodil werd afgelopen zondag in het slot van de wedstrijd tegen Anderlecht (0-0) uitgesloten. Scheidsrechter Bart Vertenten zag de Algerijn een "trappende beweging richting een tegenstrever" maken en het Bondsparket vorderde daarom een schorsing van drie speeldagen, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro.



Belfodil gaf eerder deze week aan dat hij niet de intentie had om zijn tegenstander te raken. De spits wilde naar eigen zeggen de bal wegtrappen om tijd te rekken.



Belfodil werd daarom vrijgesproken door de Geschillencommissie, maar het Bondsparket tekende beroep aan tegen die beslissing. Vandaag besliste de Geschillencommissie echter andermaal om Belfodil geen schorsing op te leggen. Standard-trainer Jankovic kan morgenavond tegen Kortrijk dus rekenen op zijn speerpunt.



"Geen aanleiding tot supplementaire sanctie"



"Belfodil trapt richting de bal en raakt tegenstander Thelin daarbij niet. De commissie kan de verklaring van de verdediging, namelijk dat Belfodil de bal wil wegtrappen om tijd te rekken, volgen. Dat is geen sportieve houding, maar het geeft geen aanleiding tot een supplementaire sanctie", verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep de vrijspraak.