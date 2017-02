De waanzinnige cijfers van transferfabriek Standard: zoveel spelers kwamen en gingen sinds komst Venanzi

Stijn Joris

3/02/17 - 05u45

© photo news.

Komt het nog goed met Standard? De Rouches worstelen al 24 speeldagen met zichzelf en een nieuw débacle loert om de hoek. Opnieuw toonde de Luikse directie zich erg bedrijvig op de transfermarkt, maar pakt de mayonaise nu ook op het veld? En wat gebeurt er straks met Van Buyten?

Standard moet zich reppen om nog wat van zijn seizoen te maken. Zonder indrukwekkende eindspurt stevenen de Rouches voor de tweede keer op rij op play-off 2 af. Vorig jaar maakte de beker nog veel goed, maar dat schip strandde dit seizoen al in de eerste ronde in Geel. Aleksandar Jankovic moest alles weer op de rails zetten, maar ook hij maakt kennis met dezelfde problemen als zijn voorganger Yannick Ferrera. De Serviër heeft moeite om zijn elftal in evenwicht te krijgen. De spelersgroep moet ook na deze mercato verder zonder enkele ontbrekende profielen. Zo beschikken de Rouches niet over een aanvaller met diepgang. Na het vertrek van Trebel loopt er op het middenveld niemand meer die de lijnen kan uitzetten. De Luikse directie rekent op de onervaren aanwinsten Marin (20) en Danilo (20) om het hart van de ploeg te vormen. Een riskante keuze.



Jankovic blijft proberen en zoeken, maar hij slaagt er vooralsnog niet in om de hiaten in de Luikse kern weg te gommen. Aan transfers nochtans geen gebrek. Sinds de overname door Venanzi deden de Rouches in totaal 111 transfers, verspreid over vier mercato's. Een verloop van net geen 29 spelers per transferperiode. Om de zes maanden vertrekt er een halve spelerskern en komt er een nieuw elftal toe. De beoogde stabiliteit is dan ook nog veraf. Een term waar zowel Venanzi, Renard als Jankovic mee dwepen, maar in de praktijk slagen ze er maar niet in om die ook kracht bij te zetten. De vergelijking met de concurrentie is veelzeggend.



