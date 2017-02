Nieuw rugnummer Ryan doet veel stof opwaaien bij vrouw van uitgeleende doelman Köteles

Lander Verhoeven

2/02/17 - 15u10

Mathew Ryan kreeg het rugnummer 26 van zijn nieuwe werkgever Racing Genk. Dit nummer was van Köteles, tot dat die werd uitgeleend aan Waasland-Beveren begin dit seizoen. Maja, de vrouw van Köteles, kon er niet mee lachen en gooide haar frustraties op Facebook: "Nummer 26 behoort toe aan iemand anders...minstens tot 2019. Schaam jullie KRC Genk."



Bij Racing Genk is het nog al voorgevallen dat uitgeleende spelers hun nummer verliezen aan nieuwe aanwinsten. Dit overkwam ook Schrijvers, zo speelt hij nu niet meer met zijn vroegere nummer 18 maar met 22. Nummer 18 is nu van Malynovskyi.