Lokeren en Anderlecht openen morgenavond 25e speeldag

Lokeren en RSC Anderlecht openen morgenavond (20u30) op Daknam de debatten op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League.

Vicekampioen Anderlecht zag zondagavond door een scoreloos gelijkspel in de Clasico tegen Standard een knappe reeks van vijf zeges op rij onderbroken worden. Omdat eerder op de dag Club Brugge tegen een 2-0 nederlaag was aangelopen in Gent, liet paars-wit een uitstekende kans liggen om de leidersplaats over te nemen, maar knabbelden ze wel een punt af van hun achterstand op de West-Vlamingen. Bij Lokeren lijkt Runar Kristinsson na de winterstop met één op negen de trein nog niet op de rails te hebben.



Zaterdagavond spelen Standard en Racing Genk stilaan hun laatste troeven uit in de strijd voor de plaatsen in Play-off I. De Rouches knokten zich in het Astridpark met negen knap naar een punt, maar schoven daar in de stand niets mee op. Bij KV Kortrijk trok Karim Belhocine afgelopen weekend het schip weer recht met een 2-1 thuiszege tegen Lokeren. Een na de winterstop fel verzwakt Racing Genk krijgt Moeskroen over de vloer en wil tegen de rode lantaarn eveneens de zure uitschakeling in de halve finales van de Beker van België doorspoelen. Het is echter opletten voor Les Hurlus, die na de winteronderbreking met een zes op negen uitpakten en zo de degradatiestrijd nieuw leven inbliezen.