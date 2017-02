KV Mechelen strijkt ruim 250.000 euro op dankzij EK 2016

Lander Verhoeven

2/02/17 - 14u26 Bron: Belga

Zestien Belgische clubs krijgen van de Europese voetbalbond UEFA een vergoeding omdat ze internationals beschikbaar hebben gesteld tijdens de kwalificatiewedstrijden en eindrondematchen van het EK 2016 in Frankrijk. In totaal keert de UEFA 1.512.927,51 euro uit aan Belgische ploegen, met KV Mechelen als "grootverdiener".

Malinwa strijkt 256.662 euro op, zo blijkt uit financiële gegevens die de UEFA vandaag op zijn website publiceerde. Ze krijgen dit onder andere doordat Jean-Francois Gillet mee op het EK was voor België en Obradovic in de EK kwalificatiewedstrijden 2 keer geselecteerd was.



De UEFA verdeelt 150 miljoen euro onder 641 clubs. Daarvan gaat 100 miljoen naar ploegen die spelers op het EK afvaardigden en 50 miljoen naar ploegen die spelers tijdens kwalificatiematchen zagen opdraven.



In vergelijking met het EK 2012 is de 150 miljoen een verdriedubbeling, zo benadrukt de UEFA. Voor het EK 2020 wordt de te verdelen som opgetrokken tot 200 miljoen. De Belgische clubs krijgen in totaal iets meer dan 1,5 miljoen euro van de UEFA, een peulenschil tegenover in Engeland (38,3 miljoen euro), Duitsland (18,5 miljoen euro) en Italië (15,8 miljoen euro). De ploeg die het meeste opstrijkt, is Juventus met een bedrag van 3,5 miljoen.



1. KV Mechelen (256.662 euro)

2. Lokeren (213.442 euro)

3. Club Brugge (204.229 euro)

4. KRC Genk (196.217 euro)

5. KV Oostende (172.222 euro)

6. KV Kortrijk (116.243 euro)

7. Anderlecht (95.452 euro)

8. AA Gent (68.175 euro)

9. Standard (58.406 euro)

10. Zulte Waregem (44.243 euro)

11. Waasland Beveren (27.137 euro)

12. OH Leuven (17.730 euro)

13. Westerlo (17.483 euro)

14. Moeskroen-Péruwelz (16.414 euro)

15. Charleroi en Lierse (beide 4.432 euro)