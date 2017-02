Wanhoopspoging Onyekuru haalt niks uit: prijsbeest Eupen met hangende pootjes terug

Jonas Van de Veire

2/02/17 - 06u46

© belga.

Henry Onyekuru is weer terug bij Eupen. De Nigeriaan was al een week niet meer opgedaagd aan de Kehrweg. Hij hoopte daarmee een transfer naar het Schotse Celtic Glasgow af te dwingen. De Schotten hadden ruim een miljoen euro veil voor de spits, maar Eupen eiste een veelvoud van dat bedrag. Dik tegen de zin van Onyekuru. Zijn wanhoopspoging haalde echter niks uit. Gisteren keerde hij dan maar met hangende pootjes terug naar Eupen, waar hij een gesprek had met de clubleiding. Coach Jordi Condom was de voorbije week allerminst opgezet met de stunt van zijn poulain. Het is nog maar de vraag of Onyekuru dit weekend al zijn terugkeer maakt in de selectie voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Nog dit: de spits kan wel nog naar CSKA Moskou, dat eerder al interesse toonde. Al heeft Onyekuru daar zelf weinig zin in.