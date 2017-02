Het laatste winterkoopje van blauw-zwart: "Rotariu past perfect bij Club. Hij koppelt talent aan een goeie mentaliteit en werkethiek"

Door: Wouter Devynck

1/02/17 - 06u43

© Twitter Club Brugge.

Door het mislopen van wenstransfer Tal Ben Haim kwam blauw-zwart finaal uit bij Dorin Rotariu van Dinamo Boekarest. De Roemeense international (21) tekent voor 3,5 jaar en dient als back-up voor Izquierdo en vooral Refaelov.

© photo_news.

Door de transfersoap rond Tal Ben Haim zag Club zich genoodzaakt voor een alternatief te gaan. Nadat het maandag al verschillende namen had doorgeschrapt, kwam het weer uit bij een 'oude' piste. In december al meldde de Roemeense pers dat blauw-zwart in de derby Dinamo Boekarest-Steaua Dorin Rotariu ging scouten. In januari kwam vervolgens het onjuiste bericht dat er een deal was over de linksvoetige rechtsbuiten. Maar deze keer is het dus wel raak. Club overtuigde Dinamo met 2,2 miljoen euro en een percentage op een eventuele doorverkoop en laat Rotariu tekenen tot 2020.



"Verstandige jongen"

Wat mogen we verwachten van de concurrent voor José Izquierdo en Lior Refaelov? Op de website van Club Brugge licht een oude bekende een tipje van de sluier op: Rudi Verkempinck. Assistent-bondscoach van Roemenië en ex-T2 bij Club Brugge : "Dorin is een zeer talentvolle speler. Toen Christophe (Daum) en ik overnamen bij de nationale ploeg haalden we hem onmiddellijk bij de A-kern, ook al was hij toen nog maar 20. Het is een speler die bovendien perfect bij Club Brugge past. Hij koppelt zijn talent aan een goeie mentaliteit en werkethiek. Dorin maakt heel veel meters, ook verdedigend wat toch uitzonderlijk is voor zo'n type speler. Het is een verstandige jongen waardoor ik geen lange aanpassingsperiode verwacht."



Hij komt, hij komt niet, hij komt, hij komt niet... Hoe het transferdossier van Tal Ben Haim, voor wie Club héél diep in de geldbuidel wilde tasten, de Bruggelingen nog een laatste dag in de greep hield en wat we precies mogen verwachten van de Roemeense talentboy ontdekt u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor slechts 1 euro!