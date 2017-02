Krabbel om 23u49, maar Beveren heeft wel ploegmaat van Lukaku en Mirallas beet (met dank ook aan onze bondscoach)

Door: Michael Vergauwen

1/02/17 - 06u14

© Twitter Kristof Terreur.

Op de absolute valreep - de handtekening werd pas om 23u49 gezet - legde Waasland-Beveren gisteravond Leandro Rodriguez (24) vast. De Uruguayaanse spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd (zonder optie) van Everton.

Waasland-Beveren informeerde zich bij niemand minder dan huidig bondscoach Roberto Martínez. Hij was het die Rodriguez in 2015 wegplukte bij River Plate. Daar speelde hij 70 matchen en was hij goed voor 19 goals. "Hij is het soort getalenteerde, jonge speler die je bij je club wil halen. Hij gaat ons in de toekomst zeer blij maken", aldus Martinez toen. Bij Everton - waar hij toen tekende tot juni 2019 - kon hij echter nooit doorbreken, op de Freethiel wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen.