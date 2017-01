"Zeg dat eens in mijn gezicht, als je de ballen ervoor hebt." Kara is woest en gaat in de clinch met Anderlechtfan

Door: Niels Vleminckx

31/01/17 - 06u50

© belga.

Anderlecht speelt hoog spel met Kara (27). Na de 10 miljoen van Leicester veegde Anderlecht gisteren een bod van 12 miljoen van Crystal Palace van tafel. De Senegalees is woest. Maar Anderlecht redeneert: geen Kara, geen titel.

© Photonews.

"Zeg dat eens in mijn gezicht, als je de ballen ervoor hebt." Kara Mbodj liet zich gisteren op Twitter even gaan tegen een 'fan' die hem gezegd had dat hij Anderlecht beter zou verlaten. Een tiental minuten later verwijderde de Senegalees de tweet wel, het zegt alles over hoe strak de zenuwen gespannen staan in het kamp van de verdediger.



Bod van 12 miljoen

Kara wil naar de Premier League, maar Anderlecht houdt hem tegen. Afgelopen weekend, door tot twee keer toe een bod van Leicester af te wijzen. Gisteren liep er een nieuwe fax binnen op Neerpede. Afzender: Crystal Palace. Transferbedrag: 12 miljoen. De nummer 18 van de Premier League probeerde de verdediger in 2014 al eens naar Engeland te lokken, terwijl coach Sam Allardyce in zijn verleden als trainer van Sunderland al aan de mouw van de Senegalees getrokken heeft. Kara is een belangrijke, maar niet de enige optie voor Palace. Ook Chancel Mbemba (Newcastle) en Sakho (Liverpool) zijn nog in beeld.