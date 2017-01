Mathew Ryan vanavond al in doel "Via Genk nummer 1 worden bij Valencia"

Door: Kjell Doms, Wouter Devynck

Mathew Ryan (24) is nog niet officieel voorgesteld als doelman van Racing Genk, maar de Australiër staat vanavond wel al tussen de palen tegen KV Oostende. Genk huurt Ryan tot het einde van het seizoen van Valencia en betaalt zijn loon van 500.000 euro.

© epa. © getty. Racing Genk laat er geen gras over groeien. De overgang van Mathew Ryan van Valencia naar Racing Genk werd gisteren bekendgemaakt, maar de officiële voorstelling werd naar een later tijdstip verschoven. De reden daarvoor was simpel: bij Genk wilden ze zijn wedstrijdvoorbereiding niet verstoren. Ryan trainde gisteren een eerste keer mee met de Genkse selectie en staat volgens onze informatie vanavond meteen in doel tijdens de return van de halve finale voor de beker tegen KV Oostende. Ryan kan zijn nieuwe club dus meteen naar de finale loodsen - het zou straf zijn. Tegelijk is het een gewaagde keuze van Genk en Stuivenberg. Ryan mag dan wel in uitstekende conditie verkeren, wedstrijdritme heeft hij maar weinig. Hij speelde dit seizoen amper twee wedstrijden voor Valencia en de laatste match dateert al van midden november met de Australische nationale ploeg. Gezien de precaire situatie in de competitie - na de nederlaag op Mechelen zijn de kansen op play-off 1 weer wat geslonken - moet Genk meer dan ooit inzetten op het behalen van de bekerfinale. Vanavond Oostende uitschakelen en Genk staat op negentig minuten van een plaats in de poules van de Europa League.



De komst van Ryan betekent ook dat Nordin Jackers en Gaetan Coucke weer een tijdje in de wachtkamer moeten plaatsnemen. Toch ziet Stuivenberg de komst van Ryan niet als een motie van wantrouwen voor Jackers. "Nordin heeft het gewoon uitstekend gedaan en dat doet hij nog steeds. Maar we hadden wel nog een keeper nodig: stel je voor dat er met Jackers of Coucke iets zou gebeuren, dan heb je een nog groter probleem. Na het uitvallen van Bizot moesten we absoluut nog een keeper gaan halen en we zijn heel blij dat dat Mathew Ryan is geworden. Hij heeft vandaag meegetraind en het voelde alsof hij hier al een hele tijd was, dus wat mij betreft, is hij ook meteen inzetbaar."

Krul te duur Jackers en Coucke krijgen de komende maanden dus de tijd om verder te rijpen in de schaduw van Ryan. Genk probeerde Ryan voor anderhalf jaar te huren van Valencia, maar dat botste op een njet uit Spanje. Op het einde van het seizoen keert Ryan gewoon terug naar Valencia. Ryan wordt door Valencia gratis verhuurd aan Genk, de Limburgers nemen enkel zijn loon over. Volgens onze bronnen bedraagt dat 1 miljoen euro netto per jaar. Dat betekent dat Genk 500.000 euro doorstort op de bankrekening van Ryan voor dat half seizoen. In eerste instantie probeerde Genk trouwens Tim Krul naar de Luminus Arena te halen. De 28-jarige Nederlander is eigendom van Newcastle, maar wordt aan Ajax verhuurd. Daar kwam hij dit seizoen nog niet in actie voor het eerste elftal. Uiteindelijk bleek Krul te duur. © afp.