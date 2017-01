Droom van Marc Coucke bijna uitgekomen, maar hij grijpt toch naast Lombaerts

Door: Tomas Taecke

31/01/17 - 06u05

Niet Club Brugge, Anderlecht of AA Gent, maar wél KV Oostende ging de voorbije dagen vol voor Nicolas Lombaerts. Tenzij Zenit Sint-Petersburg de Rode Duivel vandaag alsnog laat gaan, grijpen Marc Coucke en de kustploeg voorlopig naast de 31-jarige verdediger.

"Eén procent kans". Zo klein schatte KVO-voorzitter Marc Coucke de kans aan het begin van de transferperiode in een interview met uw krant dat Nicolas Lombaerts het seizoen bij KV Oostende zou rondmaken. Enkele weken later was de droom van de preses, die erg gecharmeerd is door de voetballer en de mens Lombaerts, bijna uitgekomen. Oostende zette de voorbije dagen vol in op de ervaren verdediger, maar die mag niet vertrekken van Zenit vooraleer er een valabele vervanger is aangeworven. Coucke was nochtans bereid om enkele miljoenen op tafel te leggen, maar een terugkeer naar West-Vlaanderen is dus voorlopig van de baan.



Lombaerts is op dit moment met Zenit op oefenkamp in Algorfa, waar hij in hetzelfde hotel verblijft als KV Oostende begin deze maand. Zeker nu hij sinds oktober vader is van zijn dochter Victoria, was de Rode Duivel best gecharmeerd door het Oostendse voorstel. De Bruggeling ligt nog tot 2018 onder contract in Rusland, maar steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag naar West-Europa zou terugkeren. Eerder deze maand sprong ook Galatasaray in de dans, maar een avontuur in Turkije lijkt niet aan de orde. Wél kan de Rode Duivel nog steeds rekenen op interesse uit andere competities dicht bij huis, maar ook die clubs stoten vooralsnog op een njet vanuit Sint-Petersburg.