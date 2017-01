TT: Genk bevestigt komst Ryan - Anderlecht weigert miljoenenbod op Kara - Rouches halen Oekraïner

Door: redactie

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

© getty. Genk bevestigt overgang Ryan

De kogel is door de kerk: Mathew Ryan verkast naar Racing Genk. De Limburgers huren de Australische doelman tot het einde van het seizoen. "De 24-jarige Ryan speelde met Australië op het WK in 2014. In de Jupiler Pro League stond hij 102 matchen onder de lat voor Club Brugge. Hier werd Ryan in 2014 én 2015 uitgeroepen tot Doelman van het jaar", kondigt Genk zijn nieuwe aanwinst aan.

"Door de blessure van Bizot moest KRC Genk, gezien het drukke programma, op zoek naar versterking. Met Ryan voegt de club een doelman met ervaring op topniveau toe aan haar kern, naast de twee jonge talenten Jackers en Coucke. Ryan legde gisteren zijn medische tests af in Genk en sluit vandaag aan bij de spelersgroep. Hij zal spelen met het nummer 26. De officiële voorstelling van Mathew wordt op een later moment georganiseerd." Lees ook TT: Mathew Ryan keert terug naar België



Ocampos maakt seizoen vol bij AC Milan Lucas Ocampos verlaat Genoa en gaat voor een halfjaar op huurbasis spelen voor AC Milan. Door het vertrek van M'Baye Niang naar Watford moest de Italiaanse grootmacht op zoek naar een nieuwe aanvaller. Met Ocampos hebben ze deze gevonden. De 22-jarige linksbuiten is nog steeds eigendom van Marseille maar werd dit seizoen al uitgeleend aan het Italiaanse Genoa. Genoa bedwong wel een aankoopoptie en door de komst van Payet naar Marseille is de kans groot dat de Argentijn niet meer terugkeert naar de Franse ploeg. © ap.

Payet definitief van Marseille

Na een wekenlange transfersoap heeft Dimitri Payet zijn handtekening gezet onder een contract tot midden 2021 bij Olympique Marseille. De Franse club betaalde 29 miljoen euro aan West Ham United om de 29-jarige Payet na anderhalf jaar terug te halen. Het bestuur van de Engelse club gaf de Franse international in een verklaring op de website een stevige trap na. (lees HIER meer) © afp.

1 miljoen euro compensatie voor Genk

Leon Bailey onderging zijn medische testen in Leverkusen, de deal wordt mogelijk vandaag afgerond. Hij wordt de komende zes maanden niet meer uitgeleend aan Genk, agent en voogd Craig Butler stelde zijn veto. Genk ontvangt wel 1 miljoen euro compensatie. Leverkusen betaalt zo in totaal 13 miljoen voor de overgang, wat nog kan oplopen tot 16 miljoen. © Photo News.

Mbenza alweer weg op Sclessin

Aan uitgaande zijde staat Isaac Mbenza dicht bij een transfer naar Montpellier. De 20-jarige Belg kwam vorige zomer pas over van Valenciennes. Standard betaalde toen ruim 1 miljoen voor de beloftevolle aanvaller. Montpellier wil daar een flinke schep bovenop doen en tot 1,6 miljoen gaan met eventuele bonussen en een percentage bij een doorverkoop. Mbenza kwam bij Standard dit seizoen nog maar drie keer aan de aftrap en was goed voor één goal. © belga.

© photo news. Luchkevych bijna van Rouches

Standard rondt vandaag de komst van Valeriy Luchkevych (21) af. Daarmee is de gewenste versterking voor de rechterflank een feit. De Oekraïense rechterflankspeler was in de zomer al in beeld bij Standard, maar toen kwam de Luikse directie er niet uit met Dnipro Dnipropetrovsk. Nu was er wel een akkoord tussen de clubs. Standard betaalt 1,3 miljoen euro voor de belofteninternational. Hij legt vandaag zijn medische testen af en tekent daarna een contract voor 3,5 seizoenen met een optie op een bijkomend seizoen. Luchkevych heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 68 wedstrijden voor Dnipro op de teller staan. Hij speelde recentelijk meestal als rechtsmidden, maar kan ook als rechtsback worden uitgespeeld. © photo news.

Anderlecht slaat bod op Kara af

Anderlecht heeft tot twee maal toe een bod van Leicester City op Kara Mbodj afgewezen. De Engelse kampioen bood tot 10 miljoen euro. Kara heeft er een indrukwekkende eerste helft van het seizoen opzitten. De voorbije weken maakte hij ook grote indruk op de Africa Cup met Senegal, waar hij zaterdagavond na strafschoppen uitgeschakeld werd door Kameroen. Leicester-coach Claudio Ranieri is helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de sterke verdediger. De voorbije weken bracht de Engelse landskampioen twee keer een bod uit, maar het ving evenveel keer bot bij Anderlecht. Er zat nochtans een lucratieve deal in voor Anderlecht. Leicester zou naar verluidt tot 10 miljoen euro willen betalen voor Kara. Een bedrag waarvoor Herman Van Holsbeeck de Senegalees afgelopen zomer nog zelf te voet naar Engeland zou gaan brengen zijn.



Ryan naar Racing Genk

Van een opmerkelijke transfer gesproken. Doelman Mathew Ryan (24) komt zo goed als zeker tot het einde van het seizoen uit voor Racing Genk. De ex-doelman van Club Brugge zit al een heel seizoen op een zijspoor bij Valencia. Ryan begon in Mestalla nog wel als nummer één aan het seizoen, maar is intussen gepasseerd door Diego Alves en Jaume Doménech.



Hij moest dus op zoek naar een oplossing en gaf aanvankelijk de voorkeur aan een club uit de Premier League, maar die zaten niet te wachten op de Australiër. Voor een uitleenbeurt aan een andere Spaanse club was werkgever Valencia, dat anderhalf seizoen geleden nog 7 miljoen betaalde voor Ryan, dan weer niet te vinden. Een uitleenbeurt naar de Duitse of de Franse competitie was evenmin een optie, omdat Ryan wegens de taalbarrière een te lange aanpassingsperiode zou nodig hebben.



Perbet wil weg

Jérémy Perbet (32) lijkt aan zijn laatste dagen bezig bij AA Gent. De tweevoudige topschutter in de Belgische competitie zat gisteren tot zijn eigen verbazing niet in de kern voor de topper tegen Club en mag andere oorden opzoeken - bij voorkeur een club uit het buitenland. "Perbet is twee weken geleden naar ons gekomen met de vraag: 'Zou het mogelijk zijn om mij te laten gaan?' Hij was dus vragende partij", benadrukt Vanhaezebrouck. "Daarop zijn we in actie geschoten en zit ik nu met drie centrumspitsen: Coulibaly, Bjedov en Perbet. Tegen Club speelde er maar één en zat een tweede op de bank. Ik kon toch moeilijk twee spitsen op de bank zetten?" Waarna Vanhaezebrouck afsloot met: "We hebben nog twee dagen om onze kern af te slanken, want die is momenteel té breed." © belga.