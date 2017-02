Kubo sleept meteen Gouden Goal in de wacht

Door: redactie

video In samenwerking met VTM Stadion gingen we ook afgelopen speeldag op zoek naar de Gouden Goal van de week. AA Gent-aanwinst kon de meeste stemmers bekoren: 38 procent. Een stevige binnenkomer bij zijn debuut in de Ghelamco Arena. De 23-jarige Japanner deed beter dan Teddy Chevalier (27 procent). De uitslag kon je hieronder bekijken. Ook komende zondag is er een Gouden Goal in Stadion op VTM waar je de genomineerden kan bekijken en dan stemmen op de poll op HLN.be!

1. Hamdi Harbaoui, de 1-0 in Charleroi - Zulte Waregem

Akkoord, de spits kreeg volop medewerking van de bezoekers. Maar het blijft een erg fraaie goal. Op pass van Benavente dolt hij Baudry om dan met zijn gezicht naar doel te draaien en Bossut in de verste hoek te kloppen.



2. Teddy Chevalier, de 1-0 in KV Kortrijk - Lokeren

De Franse spits is weer de Chevalier waarvan Kortrijk anderhalf seizoen geleden afscheid van had genomen. Scherp, bitsig, gedreven maar vooral met een Tor-instinct. Dubbelpass met Ouali om dan in de verste hoek binnen te trappen.



3. Teddy Chevalier, de 2-0 in KV Kortrijk - Lokeren

De tweede van Chevalier was van uitzonderlijke kwaliteit. Opwippertje Saadi en in één tijd inlopend op de slof. In een heerlijke curve zoefde de bal achter de hulpeloze Copa in doel.



4. Igor Vetokele, de 3-0 in Sint-Truiden - KV Oostende

Wat zijn ze op Stayen blij met de overgang van de spits van Zulte Waregem. Erg knappe assist van Stef Peeters weer en Vetokele die overnam met een lobbal over Dutoit. Tweede opeenvolgende nominatie voor Vetokele na zijn schot tegen KVM.



5. Yuja Kubo, de 1-0 in AA Gent - Club Brugge

Een betere manier om als recordaankooop je intrede te maken in de Ghelamco Arena is er nauwelijks. De Japanner zette zich achter een vrije trap om over het muurtje in doel te krullen. De 'Sushi-bomber' doet zijn bijnaam meteen alle eer aan.