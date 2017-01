1.000ste match in mineur voor fenomeen Timmy Simons: "Wereldtitel van Van Aert maar een kleine troost"

Door: Glenn Bogaert

29/01/17 - 21u10 Bron: Club Brugge

Een 2-0 nederlaag in jouw 1.000ste match op het hoogste niveau, feestvarken Timmy Simons had zich zijn mijlpaal wellicht anders voorgesteld. De 40-jarige aanvoerder kon een nederlaag in de 'Slag om Vlaanderen' niet vermijden en baalde na afloop als een stekker.

Het onderspit delven tegen de Buffalo's, dat was al een tijdje geleden voor blauw-zwart. Het verlies kwam dan ook hard aan. "Ik ben trots dat ik mijn duizendste wedstrijd gespeeld heb, maar vandaag had ik liever de drie punten mee naar huis genomen dan een ruiker bloemen. Zelfs de wereldtitel van Wout van Aert is maar een kleine troost. We hebben een aantal kansen gehad, maar hadden het net zoals tegen Waasland-Beveren moeilijk om die af te werken. De eerste helft was mooi in balans, maar de laatste tien minuten kregen we het al wat moeilijker", analyseerde Simons.



Reageren tegen Charleroi

En dat was meteen ook een teken aan de wand voor leider Club: "Na de pauze hadden we het veel lastiger door een aantal fases waarin je de controle wat verliest. En net op zo'n moment krijg je dan een vrije trap tegen. Dan weet je dat het hier niet eenvoudig wordt. We hebben alles op alles gezet, maar Kalinic speelde een puike wedstrijd. Onze zegereeks is nu doorbroken en dat is spijtig, maar veel belangrijker is dat we zondag tegen Charleroi een reactie in huis hebben. Dat zal geen eenvoudige match worden, maar in deze fase van de competitie is elke wedstrijd moeilijk. Ook al is het momenteel even lastig om onze kansen af te werken, we blijven mogelijkheden creëren en daar moeten we blijven ons op focussen."