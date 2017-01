Weiler: "Met zó veel kansen hadden we wel twee matchen kunnen winnen"

René Weiler. © belga.

Anderlecht liet vandaag de kans liggen om over Club Brugge naar de koppositie te springen. Paars-wit speelde bijna negentig minuten tegen tien man van Standard, dat op het einde zelfs met negen kwam te staan. De Brusselaars kwamen niet tot scoren, ondanks de vele kansen. "We misten wat geluk", vertelde René Weiler na afloop.

"Met de kansen die we bij elkaar hebben gespeeld, konden we wel twee wedstrijden winnen", aldus Weiler. "Hun doelman heeft een uitstekende partij gespeeld. Zo is het nu eenmaal soms in voetbal. We moeten dit resultaat aanvaarden. We hebben niet gescoord, maar onze manier van spelen was toch goed."



"Als je zo goed als de volledige wedstrijd met een man meer speelt, dan kan je niet tevreden zijn met een punt. Ik had liever gewonnen, al heeft de ploeg veel goede dingen laten zien. We hebben veel kansen versierd, maar misten wat geluk."



"Standard heeft alleen maar verdedigd. Ze hebben misschien twee keer op doel geschoten. Al moet je ook toegeven dat de ze goed verdedigd hebben. Het was voor ons niet makkelijk met telkens tien man van Standard in de laatste dertig meter voor het doel."