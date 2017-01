Degryse: "Standard en Genk spelen play-off 2"

Door: redactie

30/01/17 - 06u00

De Serviër Mladenovic kreeg al na twee minuten rood in het Astridpark. Degryse: "Het gevolg was dat de partij deels om zeep was." © belga.

In zijn 'hattrick' laat onze huisanalist Marc Degryse naar goede gewoonte zijn licht schijnen over het afgelopen vaderlandse voetbalweekend. Onze huisanalist trekt onder andere zijn conclusies na de draw van Standard in Anderlecht en het verlies van Genk op KV Mechelen.