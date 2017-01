Anderlecht bijt tanden stuk op tien Rouches na vroeg (en licht) rood Mladenovic

Door: redactie

Anderlecht heeft de kans laten liggen om de leiding over te nemen van Club Brugge. Paars-wit speelde nochtans haast een hele wedstrijd tegen tien Standard-krijgers nadat Mladenovic al in minuut één rood zag, maar het kanon van Teodorczyk zweeg uitzonderlijk en ook zijn ploegmaats konden Gillet niet verschalken. In extremis werd ook Belfodil nog uitgesloten, maar dat bracht voor de thuisploeg geen zoden meer aan de dijk. Anderlecht heeft zo 48 punten (ééntje minder dan Club), terwijl Standard met de puntendeling play-off 1 almaar verder ziet wegglijden.

Een opstelling met Raman én Marin én Dossevi én Belfodil én Emond: Standard-coach Jankovic wist dat er gewonnen moest worden in Anderlecht vanavond, maar zijn uiterst aanvallende plannen vielen al gauw in het water. Mladenovic verkocht een duw(tje) aan Chipciu, waarna de letter van de wet werd gehanteerd en de Serviër al na één minuut mocht inrukken. Wat later volgde ook die arme Emond, die voor het eerst sinds héél lang mocht starten maar door zijn coach werd opgeofferd voor middenvelder Danilo.



Toen had Standard wel al een een eerste storm overleefd. Een afgeweken schot van Trebel (die dus startte tegen zijn ex-ploeg) strandde op de paal, waarna Gillet ook Teodorczyk van de opener hield. Ondanks de vele corners van Anderlecht in het eerste bedrijf bleef het 0-0 bij de rust, al moest de Standard-goalie op slag van rust wel nog enkele keren aan het werk. Concullega Boeckx keek aan de overzijde (haast) werkloos toe.



Bij de rust bleef ook Raman in de kleedkamer ten koste van Fiore, wat erop wees dat Jankovic alles inzette op een gelijkspel. Ondanks ettelijke pogingen vanop afstand (waarbij die van Obradovic en Dendoncker eruit sprongen), een terecht afgekeurde goal van Nuytinck en een slotoffensief waarbij het enkele keren heet werd voor de kooi van Gillet lukte dat wonderwel. Ook al zag Belfodil in het slot van de wedstrijd nog rood wegens natrappen, toch bleef het dus 0-0.



