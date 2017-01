Vanhaezebrouck tempert verwachtingen: "De titel? Die is veel te veraf"

Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

Hein Vanhaezebrouck antwoordde na de gewonnen topper tegen Club Brugge weer in zijn gekende stijl. De coach van AA Gent wil het woord titel nog niet in de mond nemen. "Club Brugge en Anderlecht verliezen daarvoor te weinig punten."

"We voerden zeven wissels door in vergelijking met de match op Lokeren. Vijf wintertransfers stonden in de basis. We misten volgens de analisten de automatismen om tegen de machine Club Brugge te spelen. En dan winnen we toch, én verdiend. Daar ben ik vooral tevreden over. Zo zie je maar dat in voetbal alles mogelijk is", stak Vanhaezebrouck van wal.



"Of dit nu het keerpunt is voor ons? Daarvoor staan we nog te veel punten achter. We zijn dit seizoen al genoeg slachtoffer geweest. Iedereen weet dat we eigenlijk zes punten meer zouden moeten hebben en dan staan we nu op vier eenheden van Club. Maar goed, de afstand is er wel. We moeten eerst play-off 1 te bereiken. Pas dan kunnen we proberen op te schuiven. De titel is nog veel te veraf. Club en Anderlecht verliezen niet vaak punten", temperde de coach de verwachtingen.



"Esiti is uitstekend ingevallen. We misten in de eerste helft wat power op het middenveld. Dat Kalinic sterk was? Hij heeft niets moeten doen. Kijk maar, alle ballen waren recht op hem. Hij heeft geen enkele wereldsave moeten doen. Maar er staat wel iets, dat is waar. Jammer dat hij er niet van in het begin van het seizoen bij was. Wie weet waar we dan stonden..."