De Witte na 1-0 tegen Genk: "Zal me deze goal nog lang herinneren"

Door: Glenn Bogaert en Frank Dekeyser

29/01/17 - 18u02 Bron: Radio 1, eigen berichtgeving

© belga.

Tegen Westerlo vorige week zondag was Colin Coosemans nog de antiheld en de pineut na onoordeelkundig uitkomen die leidde tot de 1-2 van Khaleem Hyland. Maar het sluitstuk van KV Mechelen zette zijn fout vanavond met veel brio recht met twee topreddingen in het spannende thuisduel tegen RC Genk. Coosemans samen met late doelpuntenmaker Seth De Witte de grote held bij Malinwa, dat alweer luidop mag dromen van play-off 1 en zelfs over AA Gent naar de zesde plaats wipt.

Wat een terugkeer voor Seth De Witte. Na een wekenlange blessure aan de adductoren stond hij opnieuw in de basis bij Malinwa. Sterk in de verdediging, beslissend in de aanval. In de slotfase trapte hij de 1-0 binnen. De ontlading was groot. Zowel bij de fans als bij De Witte zelf. "Hoe zou je zelf zijn na twaalf weken afzien", lachte de aanvoerder. "Dit is een leuk gevoel. Ik had me geen beter wederoptreden kunnen wensen. Dit is het beste gevoel ter wereld. Ik zal me deze goal nog lang herinneren."



De Witte liep eerst naar de fans en daarna richting bank. Onder meer kinesist Bart De Bruyn kreeg een stevige knuffel. "We hebben al die tijd intens samengewerkt. Ik denk dat hij soms gek werd van mij. Ik moet eigenlijk iedereen bedanken die me is blijven steunen in die moeilijke periode. De ploegmaats, de fans, de club.... En nu play-off 1? Wij moeten niet kijken naar 'the bigger picture', maar gewoon zien dat we elke week honderd procent zijn." Lees ook RC Genk ziet opmars gestuit na late treffer De Witte

Met dank aan Seth © belga. "Dit is een mooie revanche, ook voor mij persoonlijk. Ik denk dat we voor Nieuwjaar op een bepaald niveau aan het presteren waren. Tegen Westerlo en STVV hebben we dat niveau ook kunnen bereiken op sommige momenten, maar dan weer niet op andere momenten. Dat is de reden dat we net niet die punten konden pakken. Ook voor mijzelf geldt dat trouwens. Persoonlijk was ik in die twee matchen ook niet op het niveau van voor de jaarwisseling. Dan is het fantastisch om voor eigen publiek te kunnen aanknopen met de overwinning."



KV Mechelen nam niet al te veel risico's, toch de schrik om te verliezen? "Als we een goal pakken tegen Genk wordt het moeilijk om te winnen. We wilden vandaag de nul houden en dat is goed gelukt. We hebben ook bewezen dat we scorend vermogen hebben. Op stilstaande fases hebben we enkele grote jongens. Ik denk dat Seth De Witte een grote rol speelt vandaag. Als zijn bal niet binnen gaat dan spelen we maar voor een punt. Dankzij hem spelen we voor drie punten." © belga.