RC Genk ziet opmars gestuit na late treffer De Witte

KV Mechelen heeft zijn eerste punten beet na de winterstop. Na een povere partij bezorgde aanvoerder Seth De Witte zijn team in extremis de overwinning. Zo kwam er een einde aan de zegereeks van RC Genk, dat zijn opmars richting top zes gestuit ziet. Malinwa van zijn kant doet weer volop mee voor play-off 1.

Minuut 19 vormde het mooiste moment van de eerste helft in KV Mechelen - RC Genk. Een massaal meegezongen 'You'll never walk alone' leidde het eresaluut in voor Stephanie De Buysser, de echtgenote van Thomas Buffel, die vorige donderdag de strijd verloor tegen een slepende ziekte. Het Genkse supportersvak ontrolde een tifo met de woorden 'Rust zacht Stephanie', zwarte sjaaltjes werden richting hemel geheven. Scheidsrechter Delférière legde het spel een minuut stil, menig Genkse speler pinkte een traantje weg.



Aan emoties geen gebrek, aan spektakel op het veld des te meer. Het eerste bedrijf viel met één woord samen te vatten: zoutloos. Geen enkele kans die naam waardig, Jackers - de doublure van de langdurig geblesseerde Bizot - kon zich tot wat plukwerk beperken. En oh ja, we noteerden nog een rollertje van Pozuelo in de handen van Coosemans. Voor de rest, armoe troef.



Wie beterschap had verwacht na de pauze, kwam bedrogen uit. Een gekraakt schot van Samatta haalde noodgedwongen de notaboekjes. Schrijvers en Claes dachten een strafschop te kunnen versieren, Delférière trapte niet in het theaterstukje. De ingevallen Verdier zag Jackers in twee tijden redden, Rits trapte wat later hard naast. Nul-nul leek het logische verdict, tot Samatta bij een Mechelse vrije trap de bal niet wegkreeg. De Witte liet er geen gras over groeien en versloeg Jackers met een droge knal. In blessuretijd hield Coosemans de overwinning op het bord met een puike save bij een kopbal van Dewaest.