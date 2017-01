Charleroi maakt weer het verschil in het slot en neemt optie op PO1

© photo news.

Na Oostende heeft Charleroi voor een tweede keer op enkele dagen tijd gewonnen van een rechtstreekse concurrent voor play-off 1. In eigen huis trok het dankzij het duo Harbaoui-Remacle aan het langste eind tegen Zulte Waregem (2-1). Invaller Remacle zorgde in de slotminuten voor de verlossing.

Het moest een duel worden om van te smullen. Althans, toch als we de stand er even bijnamen. Door de zege op het veld van KV Oostende nestelde Charleroi zich wat dieper in de top zes. Een overwinning tegen Zulte Waregem, de nummer drie uit de stand, zou een ticket voor play-off 1 nog wat dichter brengen. Alleen kregen de fans op Mambourg een flauwe pot voetbal voorgeschoteld. Toegegeven, de slechte staat van het veld speelde beide ploegen parten. Gelukkig veegde Hamdi Harbaoui al het slechte van de eerste 40 minuten in één klap weg met een heerlijke goal. Zijn tweede al op enkele dagen tijd.



Na rust leek er geen beterschap te komen bij Zulte Waregem. Charleroi controleerde en deelde af en toe een prikje uit. Francky Dury greep in en gooide met Lepoint en Gueye op het uur twee verse krachten in de ploeg. Een ingreep die vrijwel meteen zijn vruchten afwierp. Gueye, die eerst naast de bal trapte, duwde met een gelukje de 1-1 onder Penneteau in doel. Charleroi liet het hoofd niet hangen en zoals wel vaker dit seizoen zorgde het voor de beslissing in het slot. Remacle krulde in de laatste minuten de winning goal tegen de netten en schenkt de Carolo's zo drie levensbelangrijke punten in de strijd om play-off 1.



