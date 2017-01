Samatta, Jonckheere, Tielemans, Vetokele of Izquierdo: wie maakte de mooiste goal?

Door: redactie

26/01/17 - 23u27

video Het Gala van de Gouden Schoen (op 8 februari) met daarbij de allerknapste goal van 2016 nadert met rasse schreden, maar ook in 2017 gaat onze competitie in samenwerking met VTM Stadion onverminderd verder. Tijdens de midweekspeeldag 'usual suspects' als Iqzuierdo en Tielemans die toesloegen, net als enkele spitsen die knap raak troffen. De vijf genomineerde goals bekijk je hierboven, stemmen op jouw favoriet doe je in de poll hieronder.

1. Michiel Jonckheere, de 1-2 in KV Oostende - Charleroi

Een van de weinige Oostendse lichtpunten dinsdagavond in de mist van de Versluys Arena. Weliswaar vrijstaand aan de rand van de zestien werkte de middenvelder met de binnenkant van zijn rechter heerlijk binnen in de winkelhaak.



2. Mbwana Ally Samatta, de 2-0 in Genk - KV Kortrijk

Opnieuw sloeg de Tanzaniaanse spits met het hoofd toe, nadat hij ook in Eupen succesvol was. De perfecte voorzet vanop rechts kwam ditmaal van Schrijvers na doortikken van Castagne.



3. Igor Vetokele, de 1-0 in Sint-Truiden - KV Mechelen

Aanpakken, zijn mandekker Vitas uitkappen en met veel effect van even buiten de zestien over Coosemans deponeren: de spits gaf meteen zijn visitekaartje af op Stayen.



4. Youri Tielemans, de 1-4 in Westerlo - Anderlecht

Nadat de youngster al voor twee loepzuivere assists had getekend, zette hij met een heerlijke goal de kroon op het werk. Vanop links naar binnen komen en profiteren van de ruimte om vanop afstand verwoestend uit te halen in de korte hoek.



5. José Izquierdo, de 2-1 in Club Brugge - W.Beveren

Wanneer de nood het hoogst is, komen de sterren kijken. Met een individuele actie waarop de linkerflank een patent heeft, pakte de Colombiaanse dribbelaar uit met een dribbel in de zestien en een lage knal in de korte hoek. Gouden Schoen-materiaal.