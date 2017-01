Standard ontsnapt aan nieuwe blamage en mag doelman van Crombrugge bedanken

Door: redactie

26/01/17 - 22u23

Standard heeft op het nippertje een nieuwe nederlaag vermeden. De Rouches kwamen in en tegen Eupen vroeg op voorsprong via de onvermijdelijke Belfodil, maar in de tweede helft zetten de Panda's de scheve situatie helemaal recht. De bezoekers leken op weg naar een nieuwe blamage, maar in de slotfase profiteerde Belfodil van een enorme flater van doelman van Crombrugge: 2-2.

Bij Eupen was er geen spoor van goudhaantje Onyekuru. Zou de winger aansturen op een vertrek? In elk geval was zijn afwezigheid een serieuze aderlating voor de Panda's. Aan de overzijde voerde trainer Jankovic drie wissels duur na de zure thuisnederlaag tegen Club Brugge. Hubert, Kosanovic en Enoh verdwenen naar de bank. Zij werden vervangen door Gillet, nieuwkomer Marin en de herstelde Raman.



Vroege 0-1 van Belfodil

Standard startte uitstekend en kwam al vroeg op voorsprong. Belfodil kopte een prima voorzet van de Roemeen Marin tegen de netten. Daarna zakten de Rouches weg. Het sein voor Eupen om het gaspedaal in te duwen. De Panda's creëerden vier kansen, maar Jeffrén, Lazare, Sylla en nogmaals Jeffrén wrongen de mogelijkheden de nek om. De Eupense wervelwind was achter de rug en Standard nam de match in handen. Sá trof de deklat en ook Edmilson en Raman lieten na om de score te verdubbelen.



Blunder van Crombrugge

Na de pauze klom Eupen vanuit het niets op gelijke hoogte. Lazare scoorde via het bovenbeen van Laifis de 1-1. De Panda's gingen op en over Standard. Sylla schoof de 2-1 onder doelman Gillet in doel. De Rouches waren het noorden kwijt en ontsnapten aan erger toen Diagné de deklat trof met een fantastische pegel. PO1 was plots ver weg voor Standard, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nam Belfodil een geschenk van van Crombrugge in dank aan.